Захарова о заявлении ВАДА: ущерб для мирового спорта только предстоит оценить

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление ВАДА о том, что в докладе Ричарда Макларена недостаточно доказательств по поводу причастности российских спортсменов к допинговым нарушениям.
«25 февраля 2017 года пришла новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство заявило об отсутствии достаточных доказательств вины российских спортсменов в отчёте главы независимой комиссии Ричарда Макларена.
Об оценке ВАДА доклада Макларена стало известно из письма генерального директора Международного олимпийского комитета Кристофа де Кеппера, опубликованного на сайте МОК. В нем отмечается, что 21 февраля ВАДА провело в Лозанне заседание для международных спортивных федераций, в ходе которого заявило, что во многих случаях представленных доказательств не хватает для того, чтобы применить санкции в отношении российских спортсменов.
Ровно полгода ушло у международных чиновников на то, чтобы признать решение необоснованным. А вот ущерб для мирового спорта ещё только предстоит оценить», — написала Захарова в «Фейсбуке».