Кодаира победила в забеге на 500 м на ЧМ в спринтерском многоборье, Асеева — 9-я

Японская конькобежка Нао Кодаира победила в первом старте на 500 метров на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходит в Калгари. Второе место заняла чешка Каролина Ербанова, а замкнула тройку американка Хизер Бергсма. Лучшей из россиянок стала Надежда Асеева, финишировавшая 9-й с личным рекордом.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира в спринтерском многоборье. Калгари, Канада
Женщины. 500 м. Первый старт
1. Нао Кодаира (Япония) – 36,75.
2. Каролина Ербанова (Чехия) – 37,06.
3. Хизер Бергсма (США) – 37,22…
9. Надежда Асеева (Россия) – 37,70…
11. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,89…
14. Екатерина Шихова (Россия) – 38,11.