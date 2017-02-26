Конькобежец Мурашов — 3-й в 1-м старте на 500 м на ЧМ в спринтерском многоборье

Голландский конькобежец Роналд Мюлдер выиграл первый старт на 500 метров на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходит в Калгари. Второй результат показал Роман Креч из Казахстана. Третье время у россиянина Руслана Мурашова, установившего личный рекорд — 34,29.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира в спринтерском многоборье. Калгари, Канада
Мужчины. 500 м. Первый старт
1. Рональд Мюлдер (Нидерланды) – 34,18.
2. Роман Креч (Казахстан) – 34,21.
3. Руслан Мурашов (Россия) – 34,29…
19. Алексей Есин (Россия) – 34,92…
22. Михаил Казелин (Россия) – 35,02.