Лыжные акробаты Буров, Никитин и Спиридонова — в десятке на этапе КМ в Минске

На этапе Кубка мира по фристайлу в Минске в лыжной акробатике победили китаециз Австралии. В соревнованиях мужчин весь пьедестал был китайским, а россиянезаняли 8-е и 9-е места соответственно.У женщин лучшей из россиянок стала, показавшая 9-й результат.1. Ван Синди (Китай) – 118,14.2. Ци Гуанпю (Китай) – 117,19.3. Чжоу Хань (Китай) – 113,12…8. Максим Буров (Россия) – 85,84.9. Станислав Никитин (Россия) – 84,96.1. Лидия Лассила (Австралия) – 97,64.2. Даниэлла Скотт (Австралия) – 94,47.3. Сю Ментао (Китай) – 91,29…9. Кристина Спиридонова (Россия) – 66,97…18. Любовь Никитина (Россия) – 62,74…21. Александра Орлова (Россия) – 57,96.