USADA: тренер Мо Фара нарушал антидопинговые правила

, тренер четырехкратного олимпийского чемпиона в беге на 5000 и 10000 метров британца, использовал запрещённые препараты при подготовке своих подопечных, сообщает Sunday Times со ссылкой на полученный изданием доклад Американского антидопингового агентства (USADA).Согласно докладу агентства, Салазар использовал использовал в подготовке спортсменов запрещенные допинговые настои на основе химического Л-карнитина для повышения уровня тестостерона и результатов бегунов, включая самого Фара.Ранее американская бегунья Кара Гоучер в документальном фильме BBC заявила, что Салазар неоднократно нарушал антидопинговые правила, подталкивая спортсменов к употреблению запрещенных препаратов.