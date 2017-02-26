Завьялова: считаю, что под нейтральным флагом выступать можно

Двукратная чемпионка мира в лыжных гонках Ольга Завьялова выразила поддержку российским спортсменам, которые приняли решение выступать под нейтральным флагом.
«Я считаю, что под нейтральным флагом выступать можно. Потому что просто так тренироваться нет смысла», — поделилась своим мнением Завьялова в эфире «Спорт FM».
Ранее сообщалось, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций допустила прыгунью с шестом Анжелику Сидорову, бегунью Кристину Сивкову и метателя молота Алексея Сокирского к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Всего IAAF получила 48 заявок от российских легкоатлетов, 28 из них были одобрены Всероссийской федерацией лёгкой атлетики.