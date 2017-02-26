Дмитриев победил в спринте на этапе КМ по велоспорту на треке в Лос-Анджелесе

Россиянин Денис Дмитриев победил в спринте на этапе Кубка мира по велоспорту на шоссе в Лос-Анджелесе. В финале он оказался сильнее немца Макса Нидерлага. В скрэтче первенствовал белорус Евгений Королек.
Велоспорт на треке. Кубок мира. Четвёртый этап. Лос-Анджелес, США
Мужчины
Спринт
1. Денис Дмитриев (Россия).
2. Макс Нидерлаг (Германия).
3. Сэм Уэбстер (Новая Зеландия).
Скрэтч
1. Евгений Королек (Беларусь).
2. Тома Дени (Франция).
3. Томас Секстон (Новая Зеландия)…
13. Максим Пискунов (Россия).