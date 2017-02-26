Вербий лидирует на ЧМ в Калгари после двух дистанций, Мурашов — 11-й

Голландец Кьелд Нёйс победил в первом старте на дистанции 1000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье в Калгари. Россиянин Руслан Мурашов показал 14-й результат. После двух дистанций из четырёх в общем зачёте лидирует другой представитель Нидерландов Кай Вербий, а Мурашов располагается на 11-й позиции.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира в спринтерском многоборье. Калгари, Канада
Мужчины. 1000 м. Первый старт
1. Кьелд Нёйс (Нидерланды) — 1.06,61.
2. Венсан де Этре (Канада) — 1.06,72.
3. Кай Вербий (Нидерланды) — 1.06,73…
14. Руслан Мурашов (Россия) — 1.08,56…
22. Алексей Есин (Россия) — 1.09,03…
28. Михаил Казелин (Россия) — 1.10,31.
Общее положение после двух дистанций из четырёх
1. Кай Вербий (Нидерланды) — 67,845.
2. Нико Ихле (Германия) — 67,950.
3. Ховард Лорентсен (Норвегия) — 67,970…
11. Руслан Мурашов (Россия) — 68,570…
22. Алексей Есин (Россия) — 69,435…
26. Михаил Казелин (Россия) — 70,175.