Информатор ВАДА Степанова не выполнила нормативы для участия в ЧЕ в Белграде

Российская бегунья, выступающая под нейтральным флагом, не примет участия в зимнем чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Белграде, который пройдёт с 3 по 5 марта. Юлия не смогла выполнить квалификационные нормативы для попадания в число участниц соревнований, которые составляют 2 минуты 4 секунды в беге на 800 метров и 54 секунды на дистанции 400 метров, сообщает ТАСС. Лучшие результаты Степановой же — 2.05,15 и 57,18 соответственно. Срок выполнения критериев отбора закончился 26 февраля.Юлия вместе с мужем Виталием, бывшим сотрудником Российского антидопингового агентства, стали главными информаторами авторов документальных фильмов о допинге в российской лёгкой атлетике и сейчас проживают в США.