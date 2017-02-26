Рахимова — седьмая в парном могуле на этапе Кубка мира по фристайлу в Тайву

Канадец Майкл Кингсбери победил в парном могуле на этапе Кубка мира по фристайлу в Тайву. РоссиянинМаксим Михайлов показал 16-й результат. Среди женщин первенствовала австралийка Бриттни Кокс, а россиянка Регина Рахимова стала седьмой.
Фристайл. Этап Кубка мира. Тайву, Киатй
Мужчины. Парный могул
1. Майкл Кингсбери (Канада).
2. Марко Таде (Швейцария).
3. Брэдли Уилсон (США)…
16. Максим Михайлов (Россия).
28. Егор Ануфриев (Россия).
Женщины. Парный могул
1. Бриттни Кокс (Австралия).
2. Перрин Лаффон (Франция).
3. Жюстин Дюфур-Лапойнт (Канада)…
7. Регина Рахимова (Россия)…
24. Марика Пертахия (Россия).