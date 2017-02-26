Смирнов: Макларен снял обвинение в государственной системе допинга в России

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссиипрокомментировал заявление генерального директора Международного олимпийского комитетао том, что Всемирное антидопинговое агентство признало, что в докладе независимой комиссии организации под руководствомнедостаточно доказательств вины российских спортсменов в употреблении запрещённых веществ.«Это очень реальный шаг, который говорит о том, что МОК отдаёт себе отчет в том, что не всё так однозначно, и голословно признавать все те обвинения, которые изложены в докладе, безусловно, нельзя.Даже тот же Макларен изменил свою точку зрения. Он снял обвинение в том, что была государственная система организации допинга и так далее. Это уже было признание с его стороны того, что он выдвигал бездоказательные обвинения», — рассказал Смирнов в эфире Первого канала.