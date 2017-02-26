Петухов: заявление МОК говорит, что вся эта ситуация — политика чистой воды

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Ванкувере, чемпион мира 2013 года российский лыжник, временно отстранённый от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, прокомментировал заявление генерального директора Международного олимпийского комитетао том, что Всемирное антидопинговое агентство признало, что в докладе независимой комиссии организации под руководствомнедостаточно доказательств вины российских спортсменов в употреблении запрещённых веществ.«Появление этого заявления говорит о том, что вся ситуация — это политика чистой воды, спортсмены тут ни при чём. Обидно, что чемпионат мира без нас, и что из этих мировых чиновников никто за это не пострадает. Нужен гражданский суд, пускай платят за моральный и физический ущерб. Это должно будет закончиться в нашу пользу, не сомневаюсь, только чемпионат мира уже позади», — приводит слова Петухова ТАСС.