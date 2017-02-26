Московское «Динамо» проиграло 8-й матч кряду на втором этапе ЧР по бенди

«Уральский трубник» в восьмом туре второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом на выезде переиграл московское «Динамо» со счётом 4:2. Подопечные Алексея Жеребкова одержали седьмую победу, а бело-голубые потерпели восьмое поражение в восьми встречах.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
Второй этап. Группа I. 8-й тур
«Динамо» (Москва) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 2:4 (1:0)
Голы: Тюкавин, 36 (1:0), Почкунов, 57 (1:1), Герасимов, 70 (1:2, пен.), Разуваев, 73 (1:3), Маркин, 74 (1:4), Боровков, 79 (2:4).