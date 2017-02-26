Халили — четвёртый в гонке преследования на юношеском ЧМ по биатлону в Словакии

Француз Эмельен Клод выиграл гонку преследования на 10 км на чемпионате мира по биатлону среди юношей в Осрблье. Вторым стал итальянец Седрик Кристилле, а замкнул тройку призёров немец Данило Ритмюллер. Россиянин Саид Халили финишировал четвёртым.
Биатлон. Первенство мира среди юниоров и юношей. Осрблье, Словакия
Юноши. Гонка преследования. 10 км
1. Эмельен Клод (Франция) – 29.22,4 (4).
2. Седрик Кристилле (Италия) – +16,0 (2).
3. Данило Ритмюллер (Германия) – +30,7 (4).
4. Саид Халили (Россия) – +52,6 (4)…
10. Илья Новопашин (Россия) – +1.46,4 (3)…
20. Александр Мяконький (Россия) – +2.38,1 (5)…
26. Вячеслав Шелепов (Россия) – +3.46,2 (7).