«СКА-Нефтяник» в гостях победил «Волгу» в ЧР по бенди, уступая "-3"

Хабаровский «СКА-Нефтяник» в восьмом туре второго группового этапа чемпионата России по хоккею с мячом на выезде в результативной борьбе одержал волевую победу над ульяновской «Волгой». Дальневосточные хоккеисты выиграли восьмую встречу кряду, а волжане потерпели шестое поражение.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
Второй этап. Группа I. Восьмой тур
«Волга» (Ульяновская область) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 6:11 (4:2)
Голы: Пахомов, 2 (1:0), Пахомов, 4 (2:0), Бондаренко, 5 (2:1), Кузнецов, 13 (3:1), Кузнецов, 32 (4:1), Ишкельдин, 39 (4:2), Бондаренко, 46 (4:3), Бондаренко, 50 (4:4), Артюшин, 55 (5:4), Бондаренко, 56 (5:5), Шардаков, 58 (5:6), Ким, 67 (5:7), Бондаренко, 7:5 (5:8), Ларионов, 78 (6:8), Ишкельдин, 80 (6:9), Петровский, 84 (6:10), Рязанцев, 85 (6:11).