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Крюков и Устюгов победили в командном спринте на ЧМ по лыжным гонкам в Лахти

26 февраля 2017, воскресенье. 15:18. Другие
Россияне Никита Крюков и Сергей Устюгов победили в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти. Второе место заняли итальянцы, а замкнули тройку призёров финны. Отметим, что на финише лидировавшие норвежец и финн упали, а Сергею удалось обойти итальянца Федерико Пеллегрино.

Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Мужчины. Командный спринт. Классический стиль

1. Россия (Никита Крюков/Сергей Устюгов) — 17.40,69.
2. Италия (Дитмар Ноклер/Федерико Пеллегрини) — +2,14.
3. Финляндия (Сами Яухоярви/Иво Нисканен) — +8,64.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Никита Крюков Сергей Устюгов
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