Крюков и Устюгов победили в командном спринте на ЧМ по лыжным гонкам в Лахти

Россиянепобедили в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти. Второе место заняли итальянцы, а замкнули тройку призёров финны. Отметим, что на финише лидировавшие норвежец и финн упали, а Сергею удалось обойти итальянца Федерико Пеллегрино.1. Россия (Никита Крюков/Сергей Устюгов) — 17.40,69.2. Италия (Дитмар Ноклер/Федерико Пеллегрини) — +2,14.3. Финляндия (Сами Яухоярви/Иво Нисканен) — +8,64.