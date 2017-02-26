Крюков и Устюгов победили в командном спринте на ЧМ по лыжным гонкам в Лахти

Россияне Никита Крюков и Сергей Устюгов победили в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти. Второе место заняли итальянцы, а замкнули тройку призёров финны. Отметим, что на финише лидировавшие норвежец и финн упали, а Сергею удалось обойти итальянца Федерико Пеллегрино.
Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Мужчины. Командный спринт. Классический стиль
1. Россия (Никита Крюков/Сергей Устюгов) — 17.40,69.
2. Италия (Дитмар Ноклер/Федерико Пеллегрини) — +2,14.
3. Финляндия (Сами Яухоярви/Иво Нисканен) — +8,64.