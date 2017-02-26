«Енисей» разгромил «Динамо-Казань» в матче ЧР по бенди

Красноярский «Енисей» одержал разгромную победу над «Динамо-Казань» со счётом 7:1 в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом.Гости значительно превзошли хозяев, уже в первом тайме отличившись четырежды и оставив свои ворота на замке. Во второй половине встречи оставалось лишь довести дело до логического завершения.«Динамо-Казань» (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 1:7 (0:4).Бочкарёв (68) — Миргазов (16, 33), Чернышёв (26), Насонов (45, 87), Ахметзянов (90).