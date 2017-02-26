Янко выиграл соревнования в супергиганте на этапе КМ по горнолыжному спорту

Швейцарец Карло Янка одержал победу в супергиганте на 16-м этапе Кубка мира по горнолыжному спорту, который проходит в Норвегии. Второе место досталось словенцу Бостьяну Клине, а замкнул тройку призёров представитель Австрии Винсент Крихамайер.
Горнолыжный спорт. Кубок мира. 16-й этап. Квитфьель, Норвегия
Мужчины. Супергигант
1. Карло Янка (Швейцария) — 1.34,54.
2. Бостьян Клине (Словения) — 1.33,58.
3. Винсент Крихмайер (Австрия) — 1.33,88.
Российские спортсмены в этих соревнованиях участия не принимали.