Янко выиграл соревнования в супергиганте на этапе КМ по горнолыжному спорту

Швейцарецодержал победу в супергиганте на 16-м этапе Кубка мира по горнолыжному спорту, который проходит в Норвегии. Второе место досталось словенцу Бостьяну Клине, а замкнул тройку призёров представитель Австрии Винсент Крихамайер.1. Карло Янка (Швейцария) — 1.34,54.2. Бостьян Клине (Словения) — 1.33,58.3. Винсент Крихмайер (Австрия) — 1.33,88.Российские спортсмены в этих соревнованиях участия не принимали.