Малиновский: тренер два раза шлёпнул меня палкой, и на стрельбе я не переживал

Российский биатлонистпрокомментировал свою победу в гонке преследования на юниорском первенстве мира в Словакии.«На последней «стойке» я особо не переживал, а на втором подъёме четвёртого круга меня старший тренер два раза палкой шлёпнул, так что я думал только об этом. Мне это понравилось, но в то же время мысли были именно об этом. Я хотел чисто отстрелять в этой гонке, но что-то пошло не так. Сработал в итоге план Б. Я пока ещё не осознал, что стал двукратным чемпионом мира.В прошлом году на чемпионате мира в Румынии я также стартовал первым в гонке преследования, а у нашего тренера любимая фишка — говорить, чтобы я улыбался. Я улыбался, но улыбка меня не спасла на второй гонке. Сегодня перед стартом подошёл к тренеру и сказал, что улыбка мне не поможет. Поэтому в этом году он применил другую стратегию и решил мне немножко помочь. Это сработало», — приводит слова Малиновского официальный сайт СБР.