Штуец завоевала Кубок мира в альпийской комбинации, Шиффрин выиграла 16-й этап

Словенка Илка Штуец завоевала Кубок мира в альпийской комбинации. Второе место у итальянки Федерики Бриньоне, а замкнула тройку призёров швейцарка Венди Холденер. На 16-м этапе КМ Штуец стала третьей, а победу одержала американка Микаэла Шиффрин.
Горнолыжный спорт. Кубок мира. 16-й этап. Кранс-Монтана, Швейцария
Женщины. Альпийская комбинация
1. Микаэла Шиффрин (США) – 2.07,16.
2. Федерика Бриньоне (Италия) – 2.07,86.
3. Илка Штуец (Словения) – 2.08,01.
Александра Прокопьева (Россия) не финишировала.
Итоговый зачёт в комбинации
1. Илка Штуец (Словения) – 240.
2. Федерика Бриньоне (Италия) – 220.
3. Венди Холденер (Швейцария) – 140…
53. Александра Прокопьева (Россия) – 1.