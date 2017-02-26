Дементьев: ничего такого я Устюгову не советовал, он готов лучше всех на этом ЧМ

Олимпийский чемпион по лыжным гонкамне считает, что его советы перед командным спринтом на чемпионате мира в Лахти помоглизавоевать золотую медаль.«Ничего такого я Устюгову не советовал. Ребята сами всё знают, всё умеют. Я очень рад, что Сергей всё делает так, как нужно. Обменивались ли мы сообщениями? Что было, то было. Пусть это останется между нами. Серега всё сделал сам. Не думаю, что ему как-то помогло это сообщение. Он готов лучше всех на этом чемпионате мира. Я знал, что Сергей отлично подготовлен. Другого исхода не должно было быть», — приводит слова Дементьева «Спорт-экспресс».