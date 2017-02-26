Иверсен: я виноват перед Нисканеном и Клаэбо

Норвежецпопросил прощения у финназа столкновение на финишном этапе командного спринта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти.«Я оглянулся, увидел Нисканена позади и решил сменить дорожку, но у Иво была высокая скорость, поэтому он наехал на меня. Я сделал это не специально. Всё получилось неудачно для нас обоих. Я очень расстроен и виноват перед Нисканеном и своим партнёром по команде Йоханнесом Клаэбо. Наверное, он бы выиграл гонку, если бы бежал один все этапы», — приводит слова Иверсена NRK.