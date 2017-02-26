Биатлонистка Васнецова завоевала золото в пасьюте на ЧМ среди юниоров

Россиянказавоевала золотую медаль чемпионата мира по биатлону среди юниоров в гонке преследования, поднявшись с 24-го места на первое.Победа в пасьюте стала для неё первой личной золотой медалью на крупных международных стартах. Ключом к успеху стала безупречная стрельба на четырёх огневых рубежах и хороший ход, который позволил убежать на последнем круге от соперниц — итальянкии норвежки1 (24). Валерия Васнецова (Россия) – 31.49,5 (0 штрафных кругов).2 (1). Микела Каррара (Италия) – отставание 10,0 (3).3 (2). Ингрид Тандревольд (Норвегия) – + 10,8 (2)…13 (37). Кристина Резцова (Россия) – + 1.54,5 (1)…24 (17). Екатерина Мошкова (Россия) – + 3.28,4 (7)…33 (15). Ксения Жужгова (Россия) – + 3.53,2 (4).