Биатлонистка Васнецова завоевала золото в пасьюте на ЧМ среди юниоров

Россиянка Валерия Васнецова завоевала золотую медаль чемпионата мира по биатлону среди юниоров в гонке преследования, поднявшись с 24-го места на первое.
Победа в пасьюте стала для неё первой личной золотой медалью на крупных международных стартах. Ключом к успеху стала безупречная стрельба на четырёх огневых рубежах и хороший ход, который позволил убежать на последнем круге от соперниц — итальянки Микелы Каррары и норвежки Ингрид Тандревольд.
Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Осрбли, Словакия
Юниорки. Гонка преследования. 12,5 км, четыре огневых рубежа
1 (24). Валерия Васнецова (Россия) – 31.49,5 (0 штрафных кругов).
2 (1). Микела Каррара (Италия) – отставание 10,0 (3).
3 (2). Ингрид Тандревольд (Норвегия) – + 10,8 (2)…
13 (37). Кристина Резцова (Россия) – + 1.54,5 (1)…
24 (17). Екатерина Мошкова (Россия) – + 3.28,4 (7)…
33 (15). Ксения Жужгова (Россия) – + 3.53,2 (4).