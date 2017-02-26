Устюгов: сейчас я маленько в шоке от такого внимания со стороны СМИ

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкампризнался, что ещё не привык к пристальному вниманию со стороны СМИ.«Отдохнуть ещё не удалось, потому что сейчас просто разрывается телефон. Честно говоря, я не готов к такому давлению со стороны прессы и телевидения. Никогда такого не было, никогда через это не проходил. Сезон продолжается, впереди много важных стартов, и я маленько в шоке от того, что происходит.Сейчас, на этом этапе, в планах набрать как можно больше очков. Я сейчас лидирую в спринтерском зачёте и не хочу сдаваться без борьбы. Три года подряд я становился шестым, не прилагая к этому никаких усилий, и сейчас хотелось бы побороться хотя бы за тройку», — отметил Устюгов в эфире «Матч ТВ».