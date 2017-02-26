Стрельцов выиграл общий зачёт юниорского Кубка IBU

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов одержал победу в общем зачёте юниорского Кубка IBU. Также в десятку вошли его соотечественники Никита Поршнев и Игорь Малиновский, ставшие 4-м 5-м соответственно.
Биатлон. Юниорский Кубок IBU
Юниоры. Общий зачёт
1. Кирилл Стрельцов (Россия) — 483.
2. Антон Дудченко (Украина) — 392.
3. Давид Цобель (Германия) — 384.
4. Никита Поршнев (Россия) — 372.
5. Игорь Малиновский (Россия) — 360.
12. Никита Лобастов (Россия) — 236.
23. Василий Томшин (Россия) — 158.
28. Александр Насекин (Россия) — 143.
34. Вячеслав Малеев (Россия) — 121.