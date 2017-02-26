Крюков стал первым российским трёхкратным чемпионом мира по лыжным гонкам

Российский лыжник, завоевавший золото в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти, стал первым трёхкратным чемпионом мира в своём виде спорта из России.Первые два золота Крюков завоевал на чемпионате мира — 2013 в Валь-ди-Фьемме, где выиграл личный и командный спринты. Также на счету Никиты бронза в командном спринте классическим стилем на ЧМ-2011 в Хольменколлене и серебро в командном спринте на ЧМ-2015 в Фалуне. Помимо успехов на чемпионатах мира Крюкову покорились и Олимпийские игры — он выиграл личный спринт в 2010 году в Ванкувере и завоевал серебро в командном спринте классическим стилем в Сочи в 2014 году.