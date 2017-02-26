Зубков: на ЧМ в Германии с судейством дело нечисто, это однозначно

Президент Федерации бобслея Россиипоставил под сомнение результаты чемпионата мира по бобслею и скелетону, который завершился в Кёнигзее (Германия).«Думаю, многих специалистов удивили результаты чемпионата мира, в частности немецких и латвийских спортсменов. Первые занимают призовые места, проезжая фактически боком. Вторые, показывая четвёртые-шестые результаты, проигрывая всем лидерам, вдруг уезжают на четыре десятки.Здесь, в Германии, с судейством дело нечисто, это однозначно. Надеюсь, на Олимпиаде в Пхёнчхане всё будет по-другому, всё будет справедливо», — приводит слова Зубкова ТАСС.