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Зубков: на ЧМ в Германии с судейством дело нечисто, это однозначно

26 февраля 2017, воскресенье. 19:16. Другие
Президент Федерации бобслея России Александр Зубков поставил под сомнение результаты чемпионата мира по бобслею и скелетону, который завершился в Кёнигзее (Германия).

«Думаю, многих специалистов удивили результаты чемпионата мира, в частности немецких и латвийских спортсменов. Первые занимают призовые места, проезжая фактически боком. Вторые, показывая четвёртые-шестые результаты, проигрывая всем лидерам, вдруг уезжают на четыре десятки.

Здесь, в Германии, с судейством дело нечисто, это однозначно. Надеюсь, на Олимпиаде в Пхёнчхане всё будет по-другому, всё будет справедливо», — приводит слова Зубкова ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Александр Зубков
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26 февраля 2017, воскресенье
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