Устюгов: понимал, что должен отомстить Пеллегрино за спринт

Российский лыжникпрокомментировал победу в командном спринте в паре с Никитой Крюковым на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти.«Действительно, когда пошёл на третий круг, сразу почувствовал, что сил практически не осталось. Понимал, что в такой ситуации даже третье место для нас будет просто супер. Хотя в душе, конечно, надеялся и на второе. Даже когда Иво Нисканен начал «натягивать» на подъёме, я понимал, что на спуске мы с Федерико Пеллегрино можем подъехать к нему. В итоге случилась эта неприятная ситуация, и всё пошло совсем по другому сценарию.На самом деле, Федерико ехал впереди, и он увидел всё даже раньше меня. Пеллегрино начал смещаться вправо, чтобы объехать ребят, и у нас даже случился небольшой контакт. Но я понимал, что сегодня должен обыграть его. Отомстить за спринт», — приводит слова Устюгова «Спорт-экспресс».