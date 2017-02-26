Крюков: перед стартом в командном спринте молился, права на ошибку не было

Российский лыжникпрокомментировал победу в паре с Сергеем Устюговым в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти.«Я ехал в Лахти запасным, но понимал, что всё-таки могу принять участие. Настраивался бежать. Лучше так — и не выступить, чем расслабиться — и выйти на старт разобранным. И когда Елена Валерьевна Вяльбе объявила состав, я был к этому готов. Может быть, удалось не всё, но я отдавался полностью. Перед стартом молился. Накануне хороший друг написал: «Никита, мы в тебя верим. Господь будет на твоей стороне». И напомнил фразу, которую я однажды сказал его дочке: «Сделай всё возможное со своей стороны, а всё невозможное сделает Бог». Так сегодня и произошло.Права на ошибку у меня не было и это непросто. Я «прикатывался», неплохо бегал здесь контрольные, но из-за неудач по ходу сезона психологически меня пошатывало. Да, было тяжело на подъёмах, но небеса сегодня были на нашей стороне. Наверное, нам воздалось за Олимпийские игры в Сочи, где в свою очередь мы попадали в завалы», — приводит слова Крюкова «Спорт-экспресс».