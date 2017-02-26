Жуков: в 3000 допинг-проб россиян в 2016 году лишь 28 нарушений

В свете заявления МОК о недостаточности доказательств в докладе Макларена президент Олимпийского комитета Россиив эфире телеканала «Россия 1» в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» рассказал о состоянии дел с допингом в России на сегодняшний день.«За последний год более трёх тысяч проб было взято у российских спортсменов иностранцами и под иностранным контролем. Всего 69 нарушений выявлено. Из них 41 по мельдонию, потом было признано, что это не является нарушением, и никаких санкций не было применено. Таким образом, остаётся 28. Это примерно 0,6% от всех взятых проб, что существенно ниже, чем в других странах. То есть миф о том, что все российские спортсмены и высшие результаты на допинге, никоим образом не подтверждается, и это все видят сегодня», — сказал Жуков.