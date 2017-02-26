Румынские саблисты выиграли командные соревнования на этапе КМ по фехтованию

Мужская сборная Румынии по фехтованию на саблях одержала победу в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Польше. Вторыми стали представители Италии, а замкнули тройку призёров южнокорейцы. Российская команда в составе Дмитрия Даниленко, Камиля Ибрагимова, Ильи Моторина и Вениамина Решетникова стала седьмой.
Фехтование. Этап Кубка мира. Варшава, Польша
Мужчины. Сабля. Команды
1. Румыния.
2. Италия.
3. Южная Корея…
7. Россия (Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Илья Моторин, Вениамин Решетников).