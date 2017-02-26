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Румынские саблисты выиграли командные соревнования на этапе КМ по фехтованию

26 февраля 2017, воскресенье. 21:32. Другие
Мужская сборная Румынии по фехтованию на саблях одержала победу в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Польше. Вторыми стали представители Италии, а замкнули тройку призёров южнокорейцы. Российская команда в составе Дмитрия Даниленко, Камиля Ибрагимова, Ильи Моторина и Вениамина Решетникова стала седьмой.

Фехтование. Этап Кубка мира. Варшава, Польша
Мужчины. Сабля. Команды

1. Румыния.
2. Италия.
3. Южная Корея…
7. Россия (Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Илья Моторин, Вениамин Решетников).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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