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Мяус: ФХМР разберёт матч «Водник» — «Байкал-Энергия»

26 февраля 2017, воскресенье. 23:00. Другие
Член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус заявил, что Контрольно-дисциплинарный комитет организации разберёт инцидент в матче «Водник» — «Байкал-Энергия», который закончился поражением хозяев 9:11, но все мячи были забиты в свои ворота.

«Я смотрел этот матч — до сегодняшнего дня я считал, что забивать в свои ворота невозможно, а игроки и тренеры обеих команд, видимо, рассудили по-своему. Завтра на заседании КДК будет разбираться этот матч. Это, мягко говоря, неправильно. Смотреть такое я не мог, но второй тайм посмотрел. Как говорит тренер иркутской команды Евгений Ерахтин, они поддались на провокацию и стали забивать в свои ворота. Это нонсенс, конечно. Игроки, тренеры, руководители клубов должны за такое поведение достойно отвечать. А мы должны выразить своё отношение к этому матчу. Результат такой, но я не думаю, что он должен быть засчитан. Завтра обязательно будет разбирательство, нам надо собрать материалы от судей и инспекторов. И КДК примет решение по обеим командам. Если кто-то думает, что это нам нравится, то это не так.

Есть регламент, в котором предусмотрены различные санкции — снятие команды с соревнований, снятие турнирных очков, техническое поражение, аннулирование результата. Я с таким не сталкивался никогда, это произошло впервые. Это плевок в сторону федерации, в сторону нашего виду спорта. Проще всего сказать, что не нравится система. Но игроки должны играть, тренеры — тренировать, а не играть в поддавки. Как команды поступили, так они и получат», — приводит слова Мяуса «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
ХКМ Байкал-Энергия ХКМ Водник
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