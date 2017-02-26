Игрок женской сборной Уэльса по регби Норкетт погибла в автокатастрофе

Член женской сборной Уэльса по регби, которая выступала за команды «Суонси Лэйдиз» и «Осприз», погибла в автокатастрофе возле Порт Тэлбота, сообщает BBC.Вчера, 25 февраля, около 19:40 по местному времени на трассе A4109 столкнулись две машины, в одной из которых находилась Элли.20-летняя Норкетт стала самым молодым игроком на Кубке мира — 2014. Помимо этого она заканчивала последний курс в Университете Кардиффа по специальности «развитие спорта» и планировала продолжить карьеру на тренерской стезе.