Конькобежка Фаткулина — 7-я после трёх видов на ЧМ по спринтерскому многоборью

Во втором старте на дистанции 500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье, который проходит в Калгари (Канада), первенствовала японка Нао Кодаира. Лучшая из россиянок Ольга Фаткулина стала седьмой. Надежда Асеева показала восьмое время, Екатерина Шихова – 17-е.
После трёх дистанций из четырёх титул чемпионки в спринтерском многоборье практически обеспечила себе Кодаира. Фаткулина перед заключительным видом седьмая.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира в спринтерском многоборье. Калгари, Канада
Женщины. 500 м. Второй старт
1. Нао Кодаира (Япония) – 36,80.
2. Каролина Ербанова (Чехия) – 37,23.
3. Маки Цудзи (Япония) – 37,28…
7. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,58.
8. Надежда Асеева (Россия) – 37,73…
17. Екатерина Шихова (Россия) – 38,34.
После трёх дистанций из четырёх
1. Нао Кодаира (Япония) – 109,805.
2. Хизер Бергсма (США) – 111,045.
3. Йорьен Тер Морс (Нидерланды) – 111,055…
7. Ольга Фаткулина (Россия) – 112,800…
12. Надежда Асеева (Россия) 113,430…
14. Екатерина Шихова (Россия) – 113,680.