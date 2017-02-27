Мурашов стал 5-м во втором старте на 500 м на ЧМ в спринтерском многоборье

Россиянин Руслан Мурашов стал пятым во втором старте на дистанции 500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье, который проходит в Калгари. Победу одержал голландец Рональд Малдер, занимающий в общем зачёте второе место. Лидирует его соотечественник Кай Фербай.
Конькобежный спорт. Спринтерское многоборье. Чемпионат мира. Канада, Калгари
Мужчины. 500 м. Второй старт
1. Рональд Малдер (Нидерланды) — 34,08.
2. Роман Креч (Казахстан) — 34,21.
3. Мика Путала (Финляндия) — 34,23…
5. Руслан Мурашов (Россия) — 34,26…
20. Михаил Казелин (Россия) — 34,90.
После трёх дистанций из четырёх
1. Кай Фербай (Нидерланды) — 102,095.
2. Рональд Малдер (Нидерланды) — 102,295.
3. Хавард Лорентцен (Норвегия) — 102,590…
6. Руслан Мурашов (Россия) — 102,830…
25. Михаил Казелин (Россия) — 105,075.