«Водник» — «Байкал-Энергия» — 9:11. Все 20 автоголов матча чемпионата России

Сегодня в чемпионате России по хоккею с мячом состоялся матч второго этапа Суперлиги «Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск). Встреча закончилась со счётом 11:9 в пользу гостей, идущих на втором месте в группе 1 и имеющих 21 очко в активе. «Водник» с 3 очками — на 6-м месте. Команды начали забивать мячи только с 68-й минуты игры, но исключительно в свои ворота.По предварительной информации, команды, находящиеся в разных частях турнирной таблицы, выбирали себе более удобного соперника в плей-офф. В причинах разберется КДК Федерации хоккея с мячом России, заседание которого состоится 27 февраля. Наказать обещают по всей строгости.