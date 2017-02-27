Устюгов: российские лыжники удивятся намерению Сундбю привезти нам 30 секунд

Российский лыжник, завоевавший уже два золота на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти, прокомментировал слова норвежца, который пообещал, что в эстафете к четвёртому этапу, на котором побежит Сергей, команда Мартина привезёт россиянам 30 секунд.«Сундбю дал гарантии, что в эстафете к моему четвёртому этапу норвежцы привезут России 30 секунд? Пусть попробуют. Но наши ребята удивятся такой новости. У них другие планы на этот счёт», — приводит слова Устюгова «Спорт-экспресс».