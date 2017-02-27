Крамер: в командном спринте Крюков выглядит великолепно, что и доказал

Тренер сборной России по лыжным гонкамотметил, что словао неготовности Никиты Крюкова выступать в командном спринте не повлияли на отношения спортсменов.«После финиша вы могли видеть, что Устюгов и Крюков общались, как лучшие друзья. Думаю, вся эта ситуация связана с нервозностью, которую спортсмены ощущают перед гонкой. Для резервиста Никита показал сегодня отличное выступление, так что всё нормально. Главное, что у нас есть медаль. Я поддержал решение включить Крюкова в команду, поскольку соревнования проходили классическим стилем, в котором он выглядит великолепно, что сегодня и доказал. Когда у тебя важный турнир, ты всегда можешь рассчитывать на Никиту. Это было правильное решение», — приводит слова Крамера ТАСС.