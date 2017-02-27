Матвеева: мы с Нильссон поговорили и пожали друг другу руки

Российская лыжница Наталья Матвеева и шведка Стина Нильссон помирились после произошедшего между ними столкновения в личном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта, которое лишило обеих спортсменок возможности бороться за медали. После инцидента, который произошёл в четверг, Нильссон отказалась пожимать руку Матвеевой.
«Позже мы поговорили, обменялись мнениями и пожали друг другу руки. Она считает, что набрала большую скорость, начала обходить меня, надеясь, что я встану за норвежкой, однако я не могла этого сделать, поскольку шла параллельно ей. Прыгнуть на неё я же не могла!» — сказала Матвеева.
В воскресенье Наталья Матвеева и Юлия Белорукова завоевали серебро в командном спринте.
Видео столкновения можно посмотреть в YouTube.