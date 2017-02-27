Корбут продала олимпийские медали на аукционе за $ 230 000

В Далласе состоялся аукцион Platinum Night, на котором в качестве главных лотов выступили награды четырёхкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Ольги Корбут. Легендарная советская гимнастка продала свои олимпийские медали за 230 тыс. долларов, сообщает Heritage Auctions. С учётом премии аукционного дома она получит $ 183 300.
Всего Корбут выставила на аукцион 32 предмета, включая гимнастический купальник, который она надевала во время выступления в Лондоне в 1973 году, и значок мастера спорта СССР, вручённый ей Министерством спорта БССР в 1970 году.