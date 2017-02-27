Устинович: Гоголев не был выдающимся гонщиком, но в РФ был одним из сильнейших

Бывший главный тренер сборной России по маунтинбайкупрокомментировал известие о гибели в ДТП члена сборной России. Спортсмен находился на тренировочных сборах в Сочи и ехал в тренировочной форме национальной сборной России на велосипеде по улице города, когда в него врезался легковой автомобиль.«Несмотря на то что я перешёл сейчас на паралимпийское направление, для меня это жуткая трагедия. Видимо, был сильный удар, и, как я могу предположить, его всего сломало, судя по фотографиям. Как мне сказали, водитель совершил на него наезд в состоянии наркотического опьянения…Я с этим человеком отработал 15 лет, начиная с юниоров и заканчивая чемпионатом мира в Андорре. И ему, и его брату Максиму, которому 36 лет, я говорил, что поскольку у нас стареют тренерские кадры, то заканчивайте езду, катайтесь для себя и начинайте работать тренерами. На что они говорили, что мы ещё погоняемся, нам это нравится. Он не был выдающимся гонщиком, но в России был одним из сильнейших — на международной арене он в этом возрасте был не очень интересен», — цитирует Устиновича ТАСС.