«Байкал-Энергия» принёс извинения болельщикам за скандальный матч с «Водником»

Иркутский клуб «Байкал-Энергия» принёс извинения болельщикам за скандальный матч чемпионата России по хоккею с мячом с архангельским «Водником». Встреча закончилась поражением «Водника» со счётом 9:11, но все мячи были забиты в свои ворота.«Дорогие любители русского хоккея, поклонники спорта! 26 февраля в Архангельске наша команда, поддавшись на провокацию со стороны соперника, стала участницей скандального матча. Сложно объяснить, почему нами в тот момент двигал не твёрдый разум, а какие-то излишние эмоции.Наша модель поведения на поле была выбрана исходя из текущей турнирной ситуации. Однако соперник и вовсе отказался от борьбы, а затем начал решать свои турнирные задачи, забивая мячи в свои ворота. Поверьте, ситуация была шокирующей, и в этих условиях было принято скоропалительное решение, все последствия которого команда осознала лишь после финального свистка. Конечно же, ввязываться в эту авантюру нам ни в коем случае не следовало, надо было просто доиграть этот злополучный матч.Виноваты, поддались на провокацию. Приносим вам, уважаемые болельщики, наши публичные извинения. Особенно мы виноваты перед теми, кто проделал столь дальний путь лишь для того, чтобы поддержать нас на этих выездных матчах.Уверяем, что в кратчайшие сроки будут приняты самые жёсткие меры», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте иркутского клуба.