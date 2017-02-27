Семёнов: я стал увереннее в себе, соперники стали со мной больше считаться

Украинский биатлонистоценил своё выступление на чемпионате мира в Хохфильцене. В составе сборной Украины в смешанной эстафете, а также в индивидуальной гонке он занял пятое место.«Назвать результаты плохими нельзя, хотя, конечно, некоторые гонки выглядели не очень. Обозначились некоторые проблемы, с которыми я не сумел справиться не столько физически, сколько психологически. Ещё год до Олимпиады, есть над чем работать.Прошлый предолимпийский год был для меня очень тяжёлым, и результатов хороших я практически не показывал до чемпионата мира. А уже после чемпионата мира я как раз в том году в Банско впервые выиграл индивидуальную гонку, на предолимпийской трассе также был в призах. Так что сравнивать тяжело.На данный момент я считаю, что очень сильно подрос, стал увереннее в себе, ну и соперники стали со мной больше считаться. На Олимпиадах фавориты всегда волнуются больше всех, наша задача, не фаворитов, воспользоваться этим шансом сполна», – цитирует Семёнова Xsport.