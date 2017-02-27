Россияне завоевали серебро в эстафете на юношеском ЧМ по биатлону в Осрблье

Сборная России в составе Александра Мяконького, Ильи Новопашина и Карима Халили заняла второе место в эстафете на юношеском первенстве мира по биатлону в Осрблье (Словакия). Золото выиграли норвежцы. Бронзовые медали достались биатлонистам из Беларуси.
Биатлон. Юношеское первенство мира. Осрблье. Эстафета. 3×7,5 км. Юноши
1. Норвегия — 55.05,4 (0+6).
2. Россия (Александр Мяконький, Илья Новопашин, Карим Халили) — +54,2 (2+9).
3. Беларусь — +1.41,6 (0+8).
В 15:45 по московскому времени начнётся эстафета у девушек.