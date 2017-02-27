Матиенко: требую уволить Ерахтина и лишить его звания заслуженного тренера

Президент федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко прокомментировал скандал вокруг матча «Водник» — «Байкал-Энергия» в чемпионате России по хоккею с мячом. Встреча закончилась поражением «Водника» со счётом 9:11, но все мячи были забиты в свои ворота. 27 февраля стало известно, что 3 марта матч будет переигран.
«Произошедшее 26 февраля на матче в Архангельске — это вопиющий случай за гранью здравого смысла. Какие бы цели ни преследовали тренеры клуба «Байкал-Энергия», это позор для нас всех. Я как президент областной федерации требую снять главного тренера Евгения Ерахтина и лишить его звания заслуженного тренера РФ. Мы никому не позволим ронять спортивную честь Иркутской области», — цитирует Матиенко ИА «Альтаир».