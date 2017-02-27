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Свендсен и братья Бё пропустят этап КМ по биатлону в Южной Корее

27 февраля 2017, понедельник. 18:00. Другие
Норвежские биатлонисты Эмиль Хегле Свендсен, братья Йоханнес и Тарьей Бё, а также Ларс Хельге Биркеланд не выступят на седьмом этапе Кубка мира, который пройдёт 3-5 марта в Пхёнчхане (Южная Корея), сообщает NRK.

Своё решение спортсмены объяснили плохим самочувствием, а также желанием отдохнуть после чемпионата мира—2017, который недавно прошёл в Хохфильцене (Австрия). Вместо них в Пхёнчхане побегут Ветле Шостад Кристиансен, Фредрик Гьёсбак, Вегард Йермунсхауг и Эрленд Бьонтегорд.

В спринте на чемпионате мира Свендсен упал в обморок после спринтерской гонки, после чего пропустил гонку преследования.
Источник: NRK Сообщить об ошибке
Теги
Йоханнес Бё Тарьей Бё Эмиль Хегле Свендсен
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