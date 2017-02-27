Свендсен и братья Бё пропустят этап КМ по биатлону в Южной Корее

Норвежские биатлонисты Эмиль Хегле Свендсен, братья Йоханнес и Тарьей Бё, а также Ларс Хельге Биркеланд не выступят на седьмом этапе Кубка мира, который пройдёт 3-5 марта в Пхёнчхане (Южная Корея), сообщает NRK.
Своё решение спортсмены объяснили плохим самочувствием, а также желанием отдохнуть после чемпионата мира—2017, который недавно прошёл в Хохфильцене (Австрия). Вместо них в Пхёнчхане побегут Ветле Шостад Кристиансен, Фредрик Гьёсбак, Вегард Йермунсхауг и Эрленд Бьонтегорд.
В спринте на чемпионате мира Свендсен упал в обморок после спринтерской гонки, после чего пропустил гонку преследования.