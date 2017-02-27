Всемирные военные игры в Сочи посетили 96 тыс. зрителей

Всемирные военные игры, которые проходили в Сочи, завершились. Соревнования посетили свыше 96 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.Менее 10% болельщиков приезжали в Горный и Прибрежный кластеры организованно на автобусах по приглашениям. Остальные, то есть свыше 90 тыс. человек, прибывали на объекты самостоятельно, чтобы стать частью этого масштабного праздника военного спорта.Вход на соревнования по шорт-треку, лыжным гонкам, биатлону, скалолазанию, ски-альпинизму, горным лыжам, спортивному ориентированию — всего семь зимних дисциплин — был для зрителей свободным.