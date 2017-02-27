Всемирные военные игры в Сочи посетили 96 тыс. зрителей

Всемирные военные игры, которые проходили в Сочи, завершились. Соревнования посетили свыше 96 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
Менее 10% болельщиков приезжали в Горный и Прибрежный кластеры организованно на автобусах по приглашениям. Остальные, то есть свыше 90 тыс. человек, прибывали на объекты самостоятельно, чтобы стать частью этого масштабного праздника военного спорта.
Вход на соревнования по шорт-треку, лыжным гонкам, биатлону, скалолазанию, ски-альпинизму, горным лыжам, спортивному ориентированию — всего семь зимних дисциплин — был для зрителей свободным.