Минин: матч «Водника» с «Байкалом-Энергией» — это протест против действий ФХМР

Председатель федерации хоккея с мячом Архангельской области Дмитрий Минин в заявлении на официальной странице организации в «ВКонтакте» рассказал о причинах произошедшего в матче чемпионата России между «Водником» и «Байкалом-Энергией», состоявшемся 26 февраля в Архангельске. Напомним, встреча завершилась победой «Байкала-Энергии» со счётом 11:9, все голы были забиты в свои ворота.
«Это был наш протест. Протест против всех тех беззаконных действий Федерации хоккея с мячом России, которые творятся в последние годы. Сложилась страшная ситуация, когда любой, кто посмеет выступить с критикой федерации, нещадно карается. Вспомним недавнюю ситуацию с заслуженным тренером России Сергеем Ивановичем Ломановым. Он посмел выступить против – и тут же был дисквалифицирован на два года.
В этом сезоне регламент чемпионата России был опубликован за две недели до начала турнира. Раньше это происходило, как и положено, за два месяца. Регламент не был согласован с клубами, а ведь клубы платят огромные взносы федерации. Куда идут десятки миллионов рублей? На развитие хоккея, как это положено? Нет. Никто не знает, куда уходят миллионы. Отчёты не публикуются.
Федерация перед каждым матчем диктует свою волю — кому выиграть, а кому проиграть. Призёров как взрослых, так и детских турниров определяет федерация. Мы против этого произвола. И болельщики голосуют «ногами» против этого беспредела. Не только в Архангельске, но по всей России всё меньше и меньше болельщиков ходят смотреть на хоккей с мячом.
Я хочу попросить прощения у ветеранов, у болельщиков за ту ситуацию, которая произошла накануне. Но дальше молчать нельзя. Федерация убивает хоккей с мячом в России», — говорится в заявлении Минина.
Сегодня результат матча был аннулирован, переигровка состоится 3 марта на нейтральном поле. 28 февраля пройдёт расширенное заседание КДК с участием представителей клубов.