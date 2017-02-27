Призовые за золотую медаль для российских сурдлимпийцев составят 4 млн рублей

Российские сурдлимпийцы, если завоюют золотые медали на Сурдлимпиаде в Турции, которая пройдёт в турецком Самсуне с 18 по 30 июля, получат по 4 млн рублей призовых, говорится на официальном портале правовой информации.Награда за серебряную медаль составит 2,7 млн рублей, а за бронзовую — 1,7 млн рублей, что примерно соответствует призовым для участников Олимпийских игр.Сурдлимпиада — международные спортивные соревнования для людей с нарушением слуха. На Сурдлимпийские игры в Турции заявились спортсмены из 21 вида спорта.