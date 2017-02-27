Кучина: в любой момент готова защитить титул чемпионки мира

Действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту 24-летняяна прошедшем неделю назад чемпионате России впервые в карьере взяла высоту 2.03, показав лучший результат зимнего сезона в мире. О своём достижении и желании защитить титул рассказала сама легкоатлетка.«Надо не думать о собственном величии, а тренироваться. Потому что в любой день твой результат могут улучшить конкуренты. Не стоит думать о своём вчерашнем результате, который ты имеешь за спиной, когда нужно брать новые высоты сегодня. Я ведь прекрасно понимаю, что всё это быстро пройдёт – моя спортивная жизнь, победы, личные рекорды. Кто-то тебя когда-нибудь непременно превзойдёт. В спорте я не для того, чтобы получать королевские почести. Моя наивысшая радость — когда тренировочная работа приносит результат.Вы прекрасно понимаете, как я хочу на международные старты… Я чувствую, что нахожусь в отличной форме. Мы прекрасно поработали всю осень, зиму. Сейчас то время, когда я могу быть лидером во всём мире, но мне не дают это реализовать. Меня это злит и расстраивает. За полтора года я очень соскучилась по международным стартам. Очень хочется выйти и попрыгать с сильнейшими девушками в мире, защитить честь своей Родины пусть даже в статусе нейтрального спортсмена. Санкции делают нас сильнее. Мы не собираемся сдаваться. Мы чисты и уверены в себе…Есть силы тренироваться, есть эмоции показывать результаты. Мне не хочется пропускать сезон и ничем не заниматься. К тому же летом в Лондоне (5-13 августа) пройдёт чемпионат мира, где мне хотелось бы защитить свой титул. Вдруг меня туда допустят! Не хочу этот титул просто так кому-то отдать, тем более когда я в любой момент готова его защитить. Если возьму паузу в тренировочном процессе, то собьётся тонкая настройка моего организма, позволяющая показывать высокие результаты. Всё уйдёт в пустоту», — приводит слова Кучиной «Советский спорт».